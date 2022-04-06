Минфин России объявил о первом погашении обязательств по госдолгу в рублях

Россия 4 апреля исполнила обязательства по двум выпускам евробондов в рублях — «Россия-2022» и «Россия-2042». Общая сумма выплат в пересчете на доллары составила 649,2 млн.

Как сообщили в Минфине, пришлось перейти на рубли, так как иностранный банк-агент отказался исполнить поручение в иностранной валюте. Когда доступ к российским валютным счетам восстановят, держатели облигаций смогут конвертировать рубли в валюту по курсу на дату выплат.

Минфин перевел деньги на счета Национального расчетного депозитария, чтобы он перевел их на счета своих клиентов-депозитариев.

Ранее президент РФ Владимир Путин издал указ, разрешивший обслуживать госдолг в национальной валюте.

Еще в марте иностранные рейтинговые агентства оценивали такие выплаты как дефолт.