США хотят заставить Россию сделать выбор между дефолтом и истощением

С помощью санкций США хотят добиться того, чтобы Россия сделала выбор между дефолтом и расходованием оставшихся у нее валютных резервов.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, неограниченных ресурсов у России нет, особенно с учетом введенных санкций. Цель США — истощить ресурсы, которые есть у президента России Владимира Путина для продолжения своей деятельности на Украине, передает РИА Новости.

По мнению Псаки, санкции показали свою эффективность, приведя финансовую систему России практически к коллапсу.

Новый пакет санкций, который будет обнародован в среду, включит в себя запрет на новые инвестиции в Россию. Будут расширены санкции против финансовых институтов и госпредприятий, чиновников и членов их семей.

Напомним, ранее Gazeta.SPb писала о том, когда, по мнению эксперта, в Европе может наступить голод из-за введенных ею же антироссийских санкций.