Глава фракции ЛДПР в ЗакСе: Жириновский был гениальным политиком

Владимир Жириновский. Фото: vk.com/zhirinovskyv
Владимир Жириновский. Фото: vk.com/zhirinovskyv

Кончина лидера ЛДПР Владимира Жириновского — колоссальная потеря для самой партии и для всей России, считает глава фракции ЛДПР в Законодательном собрании Петербурга Павел Иткин.

Как передает 78.ru, смерть Жириновского в нынешнее непростое для России время стала еще более тяжелой утратой, считает Иткин. Он назвал Жириновского гениальным политиком и интеллектуалом. «Мы действительно очень скорбим. Несправедливо», — сказал глава фракции ЛДПР в петербургском ЗакСе.

Жириновским «выращено» несколько поколений политиков, которые продолжают его дело, он издал большое количество трудов.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского и назвал его опытным политиком и энергичным в общении человеком.

О смерти Жириновского написал сегодня, 6 апреля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Лидера ЛДПР госпитализировали еще 2 февраля с коронавирусом.

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