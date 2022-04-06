Путин: Жириновский был опытным политиком и энергичным человеком

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин назвал Жириновского опытным политиком и энергичным в общении человеком.

Особо он отметил роль лидера ЛДПР в становлении и развитии российского парламентаризма и законодательства. Кроме того, много Жириновский сделал для решения ключевых общенациональных задач.

О кончине лидера ЛДПР сегодня, 6 апреля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Врачи долго боролись за жизнь политика, госпитализированного еще 2 февраля с коронавирусной инфекцией.

Замглавы Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в телеграм-канале рассказал, как первый раз встретился с Жириновским. По его словам, Жириновский оказался человеком с государственным мышлением. Это поразило Медведева, так как «слабо стыковалось с экранным образом».

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронят в пятницу на Троекуровском кладбище рядом с родственниками/ Прощание с ним пройдет в Колонном зале. ОТпевать политика будет патриарх Кирилл.