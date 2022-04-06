Владимир Жириновский умер

Скончался лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский. Как написал в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, умерший после тяжелой болезни лидер ЛДПР глубоко понимал мир и знал, как он устроен. Это помогало ему многое предвидеть как талантливому и яркому политику.

Председатель палаты заявил о масштабности личности Жириновского, без которого теперь будет трудно представить политическое развитие России.

На пленарном заседании Госдумы депутаты почтили память Жириновского минутой молчания.

75-летнего Жириновского 2 февраля госпитализировали с коронавирусом, с тех пор он находился в больнице.