Владимир Жириновский умер

Владимир Жириновский умер
Владимир Жириновский. Фото: сайт президента России

Скончался лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский. Как написал в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, умерший после тяжелой болезни лидер ЛДПР глубоко понимал мир и знал, как он устроен. Это помогало ему многое предвидеть как талантливому и яркому политику.

Председатель палаты заявил о масштабности личности Жириновского, без которого теперь будет трудно представить политическое развитие России.

На пленарном заседании Госдумы депутаты почтили память Жириновского минутой молчания.

75-летнего Жириновского 2 февраля госпитализировали с коронавирусом, с тех пор он находился в больнице.

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