Жириновский уже может самостоятельно дышать, но по несколько часов

В состоянии лидера ЛДПР Владимира Жириновского наблюдается положительная динамика.

Об этом стало известно в среду, 16 марта. За последние сутки состояние политика улучшилось.

Как сообщили «РЕН ТВ», Жириновский может по несколько часов самостоятельно дышать и находиться без аппарата ИВЛ.

Лидера ЛДПР по-прежнему периодически вводят в медикаментозный сон. Однако ненадолго.

Около месяца назад глава партии попал в больницу. У него начались осложнения после коронавируса. У политика выявили двустороннюю пневмонию. Несмотря на усилия врачей, его состояние по-прежнему ухудшается. Жириновский продолжает находиться в медикаментозной коме. Динамика все также отрицательная.

Показатели меняются, сатурация опускается с 96 процентов до 88. Однако лабораторные анализы почти все в норме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Жириновский начал изучать новости.