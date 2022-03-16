Жириновский уже может самостоятельно дышать, но по несколько часов

Жириновский уже может самостоятельно дышать, но по несколько часов
Владимиру Жириновскому уже лучше. Фото: сайт Президента России

В состоянии лидера ЛДПР Владимира Жириновского наблюдается положительная динамика.

Об этом стало известно в среду, 16 марта. За последние сутки состояние политика улучшилось.

Как сообщили «РЕН ТВ», Жириновский может по несколько часов самостоятельно дышать и находиться без аппарата ИВЛ.

Лидера ЛДПР по-прежнему периодически вводят в медикаментозный сон. Однако ненадолго.

Около месяца назад глава партии попал в больницу. У него начались осложнения после коронавируса. У политика выявили двустороннюю пневмонию. Несмотря на усилия врачей, его состояние по-прежнему ухудшается. Жириновский продолжает находиться в медикаментозной коме. Динамика все также отрицательная.

Показатели меняются, сатурация опускается с 96 процентов до 88. Однако лабораторные анализы почти все в норме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Жириновский начал изучать новости.

владимир жириновский коронавирусная пандемия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Врач дал несколько рекомендаций людям, страдающим аллергией при цветении
Исследователь назвал оптимальный рацион для диабетиков
Россиянам рассказали, как снизить финансовую нагрузку по ипотеке
Врач указала на тревожный признак в горле, который может говорить о ...
В России предложили сделать общедоступными иностранные кино, музыку и игры
Аксенов: возобновление работы Северо-Крымского канала решит проблему с ...
Петербургский Дом ребенка передал родителям последнего малыша, рожденного ...
Wildberries прокомментировал слухи относительно своей дальнейшей работы