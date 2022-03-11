Состояние лидера ЛДПР Жириновского улучшилось: политик изучает новости

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского улучшилось. Политик уже начал изучать новости.

Об этом сообщают в пятницу, 11 марта, РИА Новости.

Около месяца назад глава партии попал в больницу. У него начались осложнения после коронавируса. У политика выявили двустороннюю пневмонию. Несмотря на усилия врачей, его состояние по-прежнему ухудшается. Жириновский продолжает находиться в медикаментозной коме. Динамика все также отрицательная. Показатели меняются, сатурация опускается с 96 процентов до 88. Однако лабораторные анализы почти все в норме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что последние данные о состоянии тяжелобольного Владимира Жириновского тревожны. Ситуацию осложняет и сахарный диабет политика.