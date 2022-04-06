В Петербурге заработали еще три программы займов компаниям с импортозамещением

В Петербурге заработали еще три программы займов компаниям с импортозамещением
Займы помогут компаниям заплатить за поставку комплектующих. Фото: Baltphoto

В Петербурге запустили еще три программы займов компаниям, которые работают с импортозамещением. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Займы на технологическое присоединение составят от 50 до 300 млн рублей под 3%. На покупку комплектующих будет выделено от 5 до 50 млн рублей под 5%. Производители таких изделий смогут получить от 5 до 50 млн рублей под 3% сроком до двух лет.

Эти займы помогут компаниям заплатить за поставку комплектующих, подключить объекты к инженерно-техническим сетям и разобраться с другими важными расходами.

Ранее Беглов подписал постановление о выделении 2 млрд рублей на программы льготного кредитования Фонда промышленности Петербурга.

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