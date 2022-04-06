Дмитрий Песков: в России нет оснований для реального дефолта

Оснований для реального дефолта России нет, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, Запад пытается искусственно создать эту ситуацию. Если Запад будет блокировать платежи по российским евробондам в валюте, Москва будет платить в рублях, сказал он.

Он подчеркнул, что детально обо всем может рассказать Центробанк и что у России есть все необходимые ресурсы, чтобы обслуживать свои долги.

Песков отметил, что серьезные суммы российских резервов заблокированы в зарубежных государствах. «Теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация, но это чисто искусственная ситуация, никаких оснований для реального дефолта нет», — заявил Песков.

Напомним, ранее Минфин России сообщил, что впервые исполнил в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями (на 649,2 млн долларов).