Сезон навигации стартует в Петербурге

Сезон навигации стартует в Петербурге
Сезон навигации открывается в Петербурге. Фото: Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте

В Северной столице в эти выходные стартует навигационный период и разводка мостов.

С 10 апреля в Петербурге начинается ежегодный сезон навигации. Перед открытием сезона в городе с 10 марта проходила техническая разводка мостов. Около 50 разводок прошли в штатном режиме, все переправы в исправном состоянии.

Как сообщает пресс-служба Смольного, график разводки мостов в 2022 году остался без изменений. Дважды за ночь будут разводиться Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты. Разводку Сампсониевского, Гренадерского и Кантемировского мостов через Большую Невку будут производить по предварительным заявкам.

С актуальным графиком разводки мостов можно ознакомиться в мобильном приложении «Мосты Петербурга» или на сайте и в соцсетях СПб ГБУ «Мостотрест».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что опубликован график разводки мостов в Петербурге на 2022 год.

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