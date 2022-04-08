Петербуржец погиб под колесами грузового поезда в Ленобласти

В Ленинградской области транспортная полиция разбирается в обстоятельствах гибели мужчины под колесами поезда.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО, все случилось накануне в 12:30 на перегоне Кирилловское — Гаврилово. Мужчина в капюшоне шел вдоль железнодорожных путей, когда к нему приближался грузовой поезд сообщением «Волховстрой — Буслово». Машинист сигналил и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Смертельные травмы получил 61-летний житель Петербурга. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту произошедшего, все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дебошир с бутылкой вина попытался проникнуть на крейсер «Аврора». Ранее он уже привлекался к ответственности за хулиганство и распитие алкоголя в общественных местах.