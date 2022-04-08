Дебошир с бутылкой вина попытался проникнуть на крейсер «Аврора»

В центре Петербурга росгвардейцы задержали агрессивного мужчину, который пытался проникнуть на крейсер «Аврора».

Инцидент произошел накануне около 17 часов на крейсере «Аврора» на Петроградской набережной. Пьяный мужчина с бутылкой вина в руках попытался зайти в музей, но ему отказали. В ответ он начал ругаться, выражаясь нецензурной бранью в адрес персонала. Ему делали замечания, но он продолжал дебоширить. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу.

Работник музея нажал тревожную кнопку, после чего к месту сразу прибыли стражи порядка. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Там выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за хулиганство и распитие алкоголя в общественных местах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что окровавленного мужчину нашли мертвым в парадной дома в центре Петербурга.