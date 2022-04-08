Окровавленного мужчину нашли мертвым в парадной дома в центре Петербурга

Окровавленного мужчину нашли мертвым в парадной дома в центре Петербурга
Труп был на лестничной площадке дома на набережной Фонтанки. Фото: google.maps

В жилом доме на набережной реки Фонтанки обнаружили труп избитого петербуржца. Подозреваемый в избиении задержан.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 7 апреля жительница дома №64 по набережной Фонтанки вызвала экстренные службы. Она сообщила, что на лестничной клетке лежит ее супруг, весь в крови и в состоянии алкогольного опьянения.

Прибывшие к месту происшествия правоохранители выяснили, что 52-летний мужчина уже скончался. На его лице были следы побоев.

Подозреваемого в избиении задержали на месте. В отдел доставили 36-летнего мужчину, проживающего в этой же квартире.

Тело умершего направили в морг, где будет установлена точная причина смерти. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются полицией.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково сел самолет с мертвым пассажиром.

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Окровавленного мужчину нашли мертвым в парадной дома в центре Петербурга