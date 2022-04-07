В Пулково сел самолет с мертвым пассажиром

У пассажира не выдержало сердце. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

У пассажира не выдержало сердце. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

На борту самолета Минеральные Воды — Петербург умер пожилой пассажир. Ему было 83 года.

Как собщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Россия», мужчине стало плохо во время полета. По предварительной информации, у него во время полета были проблемы с сердцем.

По прилету в Пулково скончавшегося пассажира и его сопровождающего передали медработникам.

Ранее Росавиация обратилась к россиянам с призывом воздержаться от полетов за границу в ближайшее время, если поездки не связаны с работой.

В связи с закрытием неба рядом европейских стран Аэрофлот отменил некоторые рейсы из Москвы и Петербурга.

Росавиация закрыла воздушное пространство для 36 стран — так она ответила на запрет Европой выполнять полеты российских самолетов.