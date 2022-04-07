В Пулково сел самолет с мертвым пассажиром

В Пулково сел самолет с мертвым пассажиром
У пассажира не выдержало сердце. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

На борту самолета Минеральные Воды — Петербург умер пожилой пассажир. Ему было 83 года.

Как собщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Россия», мужчине стало плохо во время полета. По предварительной информации, у него во время полета были проблемы с сердцем.

По прилету в Пулково скончавшегося пассажира и его сопровождающего передали медработникам.

Ранее Росавиация обратилась к россиянам с призывом воздержаться от полетов за границу в ближайшее время, если поездки не связаны с работой.

В связи с закрытием неба рядом европейских стран Аэрофлот отменил некоторые рейсы из Москвы и Петербурга.

Росавиация закрыла воздушное пространство для 36 стран — так она ответила на запрет Европой выполнять полеты российских самолетов.

кончина пассажира новости СПб пулково


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Неизвестный рисунок Микеланджело продадут за 30 млн евро
Билайн расширил сеть 4G в Петербурге и Ленобласти
Shell потеряет до 5 млрд долларов из-за ухода из России
Х5 Group отменил ограничения по покупке товаров в одни руки
РЖД запустит новые поезда в Сибирь, на Байкал и на север России
«Лента» запустила свой бренд косметики из Южной Кореи
«Назим» в Петербург зиму не принес
В Пулково сел самолет с мертвым пассажиром