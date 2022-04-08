В Ленобласти разбился военный истребитель МиГ-31

В Ленобласти разбился военный истребитель МиГ-31
К месту ЧП выехали экстренные службы. Фото: pixabay

В Лужском районе Ленинградской области потерпел крушение военный истребитель-перехватчик МиГ-31.

Данные о состоянии экипажа уточняются. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как пишет 47news, крушение произошло около 13 часов в районе поселка Торковичи. Вблизи места ЧП заметен столб черного дыма. Местные жители, ставшие свидетелями произошедшего, рассказали, что видели парашюты в небе.

На место крушения выехали чиновники сотрудники экстренных служб. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец погиб под колесами грузового поезда в Ленобласти. Мужчина в капюшоне шел вдоль железнодорожных путей, когда к нему приближался грузовой поезд сообщением «Волховстрой — Буслово». Машинист сигналил и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

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