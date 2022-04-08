Экипаж упавшего в Ленобласти истребителя МиГ-31 выжил

Экипаж истребителя МиГ-31, разбившегося 8 апреля в Ленинградской области, успел катапультироваться.

«Летчики катапультировались. Живы», — сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в пятницу около 13 часов вблизи поселка Почап в Лужском районе Ленобласти. Самолет упал в безлюдном месте. На борту находились два члена экипажа. На месте происшествия работают представители районной администрации, военные и сотрудники экстренных служб.

По предварительной информации, причиной произошедшего стала техническая неисправность.

Все обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти разбился военный истребитель МиГ-31. Местные жители, ставшие свидетелями произошедшего, рассказали, что видели парашюты в небе.