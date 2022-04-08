Население Петербурга с 2010 года выросло на 700 тысяч человек

В Петербурге постоянно проживают 5,6 млн человек. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге постоянно проживают 5,6 млн человек. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Численность населения Петербурга за последнее десятилетие выросло с 4,9 миллиона до 5,6 миллиона.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Всероссийской переписи населения, которые приводит Росстат.

Северная столица оказалась на третьем месте среди российских регионов по приросту населения. Город уступил лишь Москве и Московской области.

Так, население Москвы с 2010 года увеличилось на 1,3 миллиона человек — до 13 миллионов. Число жителей Подмосковья выросло на 1,3 миллиона — до 9 миллионов.

В России постоянно проживают около 147 миллионов человек, что на 2 миллиона больше, чем в 2010 году.

Окончательные данные будут опубликованы в мае.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что естественная убыль населения в России стала рекордной в новой истории. Она составила 1 миллион 42,7 тысячи человек.