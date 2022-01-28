Естественная убыль населения в России стала рекордной в новой истории

Естественная убыль населения в России стала рекордной в новой истории
Население России на 1 января текущего года составило 145,478 миллиона человек. Фото: pixabay

Россия достигла рекордной естественной убыли населения в современной истории.

Согласно последним данным Росстата, естественная убыль населения, которая сопровождается превышением числа умерших над количеством родившихся, составила 1 миллион 42,7 тысячи человек. Последний максимум в новой истории России был зафиксирован в 2000 году, когда естественная убыль населения составила 958,5 тысячи человек.

Население России на 1 января текущего года составило 145,478 миллиона человек. Годом ранее жителей страны насчитывалось 146,171 миллиона. Таким образом, численность населения снизилась более чем на 692 тысячи человек. Это стало снижение стало максимальным с 2003 года, когда население сократилось с 145 миллиона человек на 144,3 миллиона человек.

В России в 2021 году родилось 1,402 миллиона человек, тогда как в 2020 году родилось 1,435 миллиона человек. Это минимум с 2002 года, когда родилось 1,397 миллиона детей. Максимум по рождениям был в 2014 году (1,943 миллиона человек.

Число умерших россиян в 2021 году составило 2,445 миллиона человек против 2,124 миллиона умерших в 2020-м.

В Москве численность постоянного населения на 1 января 2022 года составило 12,632 миллиона человек, в Московской области — 7,765 миллиона человек, в Петербурге — 5,376 миллиона человек, в Ленинградской области — 1,907 миллиона человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что население Петербурга за прошлый год уменьшилось на 7 тысяч человек.

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