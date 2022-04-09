В Сестрорецке полиция со стрельбой задержала пьяного водителя-подростка

Чтобы остановить иномарку, старший экипажа выстрелил в воздух из табельного оружия. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Чтобы остановить иномарку, старший экипажа выстрелил в воздух из табельного оружия. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудникам дорожной полиции в Курортном районе пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать нетрезвого подростка за рулем.

Как сообщает пресс-служба петербургского главка МВД, дорожный инцидент произошел накануне около 23:30. Сотрудники ГИБДД заметили на дороге автомобиль «Шкода», нарушающий ПДД.

На требование об остановке водитель не остановился, из-за чего полицейские решили начать преследование. Чтобы остановить иномарку, старший экипажа выстрелил в воздух из табельного оружия.

Поймать водителя удалось на улице Мосина в Сестрорецке. Выяснилось, что за рулем сидел 17-летний подросток с признаками алкогольного опьянения.

Нарушителя отвезли в отдел полиции, где в отношении него составили административные протоколы. Проводится проверка.

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