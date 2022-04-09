Двое обокрали игровой автомат в Пушкине, чтобы сделать подарки девушкам

Двое обокрали игровой автомат в Пушкине, чтобы сделать подарки девушкам
Злоумышленников поймали. Фото: УВО ВНГ по СПб и ЛО

В Пушкине задержали двух нетрезвых мужчин, похитивших мягкие игрушки из игрового автомата в ТЦ.

Как сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу, все случилось накануне в торговом центре на Полковой улице. Двое нетрезвых мужчин решили обрадовать своих знакомых девушек, подарив им мягкие игрушки из автомата. Их попытки честно выиграть игрушки оказались безуспешными, из-за чего они решились на кражу. Мужчины наклонили аппарат, достали шесть игрушек и скрылись с места.

Сотрудники ТЦ нажали тревожную кнопку и сообщили прибывшим росгвардейцам примеры злоумышленников. Мужчин поймали на улице неподалеку от здания с пакетом, в котором было похищенное.

Задержанных доставили в отдел полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дебошир с бутылкой вина попытался проникнуть на крейсер «Аврора».

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