На трассе «Россия» в Ленобласти насмерть сбили девушку

На трассе &#171;Россия&#187; в Ленобласти насмерть сбили девушку
Девушка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Фото: Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В автомобильной аварии на автодороге М-10 «Россия» погибла девушка, перебегавшая дорогу на красный свет.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, смертельное ДТП произошло накануне около 14 часов на 602 км трассы в Тосненском районе.

19-летнюю девушку сбили на регулируемом пешеходном переходе. Она попыталась перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по правой полосе ехал автомобиль «Пежо 407». Водитель ее не заметил, наезда избежать не удалось.

Девушка скончалась на месте происшествия в карете скорой помощи. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Сестрорецке полиция со стрельбой задержала пьяного водителя-подростка. Нарушителя отвезли в отдел полиции, где в отношении него составили административные протоколы. Проводится проверка.

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