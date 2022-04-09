Чиновники не смогли оплатить проезд по QR-коду в автобусе во время инспекции Беглова

Чиновники не смогли оплатить проезд по билету с QR-кодом. Фото: Смольный

Чиновники не смогли оплатить проезд по билету с QR-кодом. Фото: Смольный

Губернатор Александр Беглов совершил инспекционную поездку на новом автобусе в Петербурге.

Во время поездки глава комитета по транспорту Кирилл Поляков решил показать градоначальнику, как оплачивать проезд по бумажному билету с QR-кодом.

Однако оплатить проезд новым способом не получилось ни у чиновника, ни у гендиректора АО «Третий парк» Кирилла Дьяковского. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава ведомства объяснил неудачные попытки неисправным оборудованием. Он отметил, что «любая железяка ломается».

«В случае выявления таких замечаний, что не срабатывает или QR-код, или не срабатывает система «Подорожник», или какой-то из валидаторов оказывается сломанным, соответственно, сразу выписывается предписание, машина снимается с линии до устранения неполадок», — заявил Поляков.

Губернатор совершил инспекционную поездку на новом автобусном маршруте №267 на севере города, который вышел на линию вместо коммерческого К-367. Вместе с Бегловым на маршруте побывал вице-губернатор Максим Соколов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с начала транспортной реформы на улицы Петербурга вышли 864 новых автобуса.