С начала транспортной реформы на улицы Петербурга вышли 864 новых автобуса

Всего по итогам реформы на линии выйдут более 2800 новых автобусов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Всего по итогам реформы на линии выйдут более 2800 новых автобусов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

На первом этапе транспортной реформы в Петербурге на замену маршруток вышли 864 социальных автобуса.

Как сообщили в городском правительстве, Петербург начал переходить на новую модель транспортного обслуживания с 1 апреля. На первом этапе на 97 городских маршрутов вышли 864 новых экологичных автобуса на газомоторном топливе. В автобусах бескондукторная система.

В июне-июле Смольный приступит к второму и третьему этапу транспортной реформы. Постепенно город полностью откажется от маршруток. Власти обещают, что с 15 июля весь общественный транспорт будет социальным.

Всего по итогам реформы на линии выйдут более 2800 новых автобусов, появятся почти 100 новых маршрутов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ЗакСе объяснили необходимость транспортной реформы в Петербурге. Власти города были вынуждены прибегнуть к решительным мерам из-за большого количества проблем.