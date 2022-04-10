Эксперт Ольга Лебединская: рост цен на рыбу неизбежен

Рост цен на рыбу и рыбную продукцию неизбежен, считает доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. По ее словам, раньше добыча и переработки рыбы существовали без господдержки, но теперь из-за санкций и роста цен в сопряженных отраслях и эта отрасль пострадала.

Как передает «Прайм», по словам Лебединской, дорожает сырье и оборудование для его добычи и производства. Чтобы адаптироваться к нынешним условиям, нужна господдержка.

Рыбная отрасль не получает финансирования из бюджета с 2009 года, с 2017 года закредитованность отрасли выросла на 53,4%. На выполнение инвестиционных обязательств было потрачено 441 млрд рублей. Необходимо субсидирование процентной ставки по кредитам, считает Лебединская.

В среднем в России сейчас потребляют вместо необходимых 22 кг рыбы на человека в год (11 млн тонн вылова) всего 13 кг (5 млн тонн вылова).

«Снижение спроса однозначно само по себе является драйвером роста цен, так как производителям необходимо компенсировать затраты», — добавила эксперт.