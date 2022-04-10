Российские рестораны ищут замену импортным продуктам

Следом за поставками растут цены и в меню. Фото: Pixabay

Следом за поставками растут цены и в меню. Фото: Pixabay

Рестораны в России ищут замену импортным продуктам и корректируют меню на фоне роста цен на продукты и упаковку для готовых блюд.

Как передает РИА Новости, по словам омбудсмена в сфере ресторанного рынка, владельца сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергея Миронова, сейчас доллар упал до начальных значений, однако цены по-прежнему растут.

Следом за поставками растут цены и в меню. Директор по развитию компании-владельца бренда «Якитория» Александр Муратов отметил, что некоторые продукты выросли в цене от 30% до 80%. Упаковка для готовых блюд подорожала на 30-50%. Импортный алкоголь подорожал на 40%.

Начались у ресторанов и перебои в закупках некоторых товаров. Начал меняться условия сотрудничества, например, сокращают или отменяют отсрочки по платежам со стороны поставщиков.