У российских ресторанов возникли проблемы с поставками продуктов

У российских ресторанов возникли сложности с поставками продуктов. Фото: Pixabay.com

У российских ресторанов возникли сложности с поставками продуктов. Фото: Pixabay.com

У российских ресторанов и кафе возникли сложности с поставками продуктов.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Федерацию рестораторов и отельеров России, возникли проблемы с поставками овощей, салатов и некоторых видов рыб.

Гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный рассказал о проблемах с закупкой соусов, сиропов, пасты и некоторых других продуктов

Владелец бренда «Якитория» Александра Муратова отметила, что несколько партнеров прекратили поставки. Кто-то внес изменения в условия работы, сократив период отсрочки по платежам или отменив ее вовсе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с понедельника заведения общепита, цирки, кинотеатры и концертные залы в Северной столице смогут работать до двух часов ночи. До этого же времени разрешается проведение культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных и досуговых мероприятий.