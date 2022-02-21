Кафе и рестораны Петербурга и Ленобласти снова начали работать до двух ночи

В Петербурге и Ленинградской области с 21 февраля смягчаются некоторые антикоронавирусные ограничения.

Так, с понедельника заведения общепита, цирки, кинотеатры и концертные залы в Северной столице смогут работать до двух часов ночи. До этого же времени разрешается проведение культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных и досуговых мероприятий.

Работа общепита, ночных клубов и дискотек продлевается и в Ленобласти — тоже до двух часов ночи.

При этом в заведениях обязательно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Заполняемость кафе не должна превышать 50%, а столики должны быть на дистанции в полтора метра друг от друга.

COVID-сертификаты для посещения заведений по-прежнему обязательны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россияне с 21 февраля могут получить COVID-сертификат по антителам.