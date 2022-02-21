Россияне с 21 февраля могут получить COVID-сертификат по антителам

QR-код по антителам можно получить на Госуслугах. Фото: Gazeta.SPb

QR-код по антителам можно получить на Госуслугах. Фото: Gazeta.SPb

В России начали выдавать COVID-сертификаты на основании положительного теста на антитела. Свои QR-коды россияне смогут получить на Госуслугах.

Соответствующий приказ Минздрава вступает в силу с понедельника, 21 февраля.

Оформить COVID-сертификат по результатам теста на антитела к коронавирусу можно только один раз и при условии, что человек раньше не получат сертификат о перенесенном ковиде или пройденной вакцинации.

Для получения QR-кода принимаются положительные тесты с любым уровнем антител. Сертификат будет действовать ровно полгода, он появится на портале Госуслуг.

«Перед сдачей анализа убедитесь, что лаборатория передает результаты на Госуслуги. С собой нужно будет взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС», — сообщает пресс-служба Минцифры России.

Кроме того, через Госуслуги можно оформить сертификат на основании медотвода от вакцинации.

Также QR-коды начали выдавать несовершеннолетним. Подросткам в возрасте до 14 лет его можно получить в МФЦ, после 14 — на Госуслугах при наличии подтвержденной учетной записи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что юрист рассказал, как возместить часть расходов на лечение коронавируса.