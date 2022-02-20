Юрист рассказал, как возместить часть расходов на лечение коронавируса

Часть затрат на восстановление после COVID-19 можно вернуть, если оплаченные в период реабилитации процедуры относились к медицинским. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Часть затрат на восстановление после COVID-19 можно вернуть, если оплаченные в период реабилитации процедуры относились к медицинским. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Россияне имеют право вернуть часть денег, которые они потратили на лечение коронавируса. Об этом сообщил юрист Виктор Андреев.

По его словам, оплата лабораторных исследований и диагностики, а в некоторых случаях даже покупка лекарств, предполагают оформление налогового вычета.

Юрист отметил в беседе с радио Sputnik, что главным условием для правильного оформления является наличие лицензии у организации на осуществление медицинской деятельности

Налоговый вычет можно получить и с покупки аптечных препаратов. Однако это касается только рецептурных лекарств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург снова обогнал Москву по количеству зараженных COVID. За минувшие сутки болезнь подхватили более 16 тыс. жителей Северной столицы. В Москве за сутки выявили 6 388 зараженных человек. за сутки выявили 6 388 зараженных человек.