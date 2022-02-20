Юрист рассказал, как возместить часть расходов на лечение коронавируса

Юрист рассказал, как возместить часть расходов на лечение коронавируса
Часть затрат на восстановление после COVID-19 можно вернуть, если оплаченные в период реабилитации процедуры относились к медицинским. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Россияне имеют право вернуть часть денег, которые они потратили на лечение коронавируса. Об этом сообщил юрист Виктор Андреев.

По его словам, оплата лабораторных исследований и диагностики, а в некоторых случаях даже покупка лекарств, предполагают оформление налогового вычета.

Юрист отметил в беседе с радио Sputnik, что главным условием для правильного оформления является наличие лицензии у организации на осуществление медицинской деятельности

Налоговый вычет можно получить и с покупки аптечных препаратов. Однако это касается только рецептурных лекарств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург снова обогнал Москву по количеству зараженных COVID. За минувшие сутки болезнь подхватили более 16 тыс. жителей Северной столицы. В Москве за сутки выявили 6 388 зараженных человек. за сутки выявили 6 388 зараженных человек.

коронавирусная пандемия лечение ковида юрист


 

Новости партнеров
Терапевт рассказал об опасном пульсе в состоянии покоя
Терапевт рассказал об опасном пульсе в состоянии покоя
Трусова обвинила своего тренера в том, что она
Трусова обвинила своего тренера в том, что она "всё знала"
У переболевших «омикроном» могут развиться опасные болезни
У переболевших «омикроном» могут развиться опасные болезни
Журналист из Америки назвал использование аббревиатуры ОКР на Играх «фарсом»
Журналист из Америки назвал использование аббревиатуры ОКР на Играх «фарсом»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Юрист рассказал, как возместить часть расходов на лечение коронавируса
Очень плохие новости: что ожидает работающих пенсионеров в РФ в феврале
На Энгельса почти час полыхал банный комплекс
В ТРК «Гранд Каньон» горит третий этаж: посетителей эвакуировали
По 10 тысяч рублей: россиянам «автоматически» поступит новое ...
Эпидемиолог заявила о невозможности отличить «омикрон» от гриппа ...
В Ленобласти зафиксировали еще 2 238 случаев заражения COVID
Предполагаемого убийцу сотрудницы секс-шопа на Дыбенко задержали