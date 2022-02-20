Петербург снова обогнал Москву по количеству зараженных COVID

Петербург снова обогнал Москву по количеству зараженных COVID
Соблюдение масочного режима в общественном транспорте продолжается. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили более 16 тыс. человек.

Об этом стало известно сегодня, 20 февраля. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, 16 599 человек. Город вышел на первое место в России по числу зараженных COVID-19.

На второй строчке рейтинга оказалась Москва, где за сутки выявили 6 388 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 7 611 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за это же время было обнаружено 2238 инфицированных.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга попросили Минздрав РФ о новых поставках детской вакцины против COVID-19. Запасы препарата «Спутник М» начинают заканчиваться.

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