В Петербурге заканчивается запас детской вакцины от коронавируса

Известно, что в городе осталось меньше 1000 доз «Спутник-М». Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Известно, что в городе осталось меньше 1000 доз «Спутник-М». Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Власти Петербурга попросили Минздрав РФ о новых поставках детской вакцины против COVID-19. Запасы препарата «Спутник М» начинают заканчиваться.

В городе продолжается кампания по вакцинации детей от 12 до 17 лет. Привито 2737 юных горожан. Всего в город было поставлено 3 720 комплектов доз препарата, сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Данная партия в ближайшее время закончится, Комитет по здравоохранению написал письмо в Минздрав РФ с просьбой о поставке новой партии», — сообщил глава комитета.

В медицинских учреждениях сейчас находятся с подтвержденной коронавирусной инфекцией 311 детей. Количество заболевающих COVID-19 составляет почти в три раза меньше, чем количество выздоравливающих детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинация от COVID-19 не вызовет негативных последствий для ребенка, который уже имеет антитела к вирусу.