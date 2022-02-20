Гинцбург оценил наличие негативных последствий после вакцинации от COVID у детей

Гинцбург оценил наличие негативных последствий после вакцинации от COVID у детей
Александр Гинцбург рассказал, что количество антител у вакцинированных детей с уже имеющимися антителами увеличится. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Вакцинация от COVID-19 не вызовет негативных последствий для ребенка, который уже имеет антитела к вирусу. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

На сегодняшний день прививку поставили более 60 тыс. подростков. По словам эксперта, количество антител у привитых детей с уже имеющимися антителами увеличится.

Медик рассказал в интервью на телеканале «Россия-1», что при этом есть трудности, с которыми ученые столкнулись при наборе детей 6–11 лет для проведения клинических испытаний вакцины «Спутник М».

Оказалось, что практически у всех детей имеются антитела.

Напомним, в новой версии рекомендаций теперь отмечена вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М». Препарат двухкомпонентный, он будет вводиться с интервалом в 21 день. Несовершеннолетним до 15 лет для вакцинации потребуется согласие родителей или законных представителей, подростки старшего возраста могут прививаться со своего согласия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при заражении COVID-19 увеличивается риск поражения сосудов головного мозг. Срочно обращаться к врачу необходимо при резкой слабости, онемении в руке или ноге с одной стороны, потери памяти, перекосе лица. Данные признаки могут указывать на признаки нарушения мозгового кровообращения.

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