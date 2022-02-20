Онемение и слабость: невролог перечислила признаки поражения сосудов мозга

Опасны нарушения памяти, когда человек не может вспомнить ни одного слова, головокружение, шум в ушах. Фото: pixabay

Опасны нарушения памяти, когда человек не может вспомнить ни одного слова, головокружение, шум в ушах. Фото: pixabay

При заражении COVID-19 увеличивается риск поражения сосудов головного мозга. Об этом предупредила врач-невролог Юлия Евсютина.

По ее словам, основные причины, влияющие на повреждение сосудов, это повышение артериального давления, атеросклероз и сахарный диабет.

Как сообщило радио Sputnik, после коронавируса также могут вырасти риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом повреждение стенок сосудов может приводить к опасным для жизни заболеваниям.

Невролог также подчеркнула, что срочно обращаться к врачу необходимо при резкой слабости, онемении в руке или ноге с одной стороны, потери памяти, перекосе лица. Данные признаки могут указывать на признаки нарушения мозгового кровообращения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что большинство переболевших COVID-19 россиян признались, что столкнулись с постковидным синдромом. Об этом свидетельствуют результаты опроса.