Петербурженку и ее подельников будут судить за похищение сына

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Невский районный суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Невский районный суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге перед судом предстанут обвиняемая в похищении сына и трое ее подельников.

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о похищении человека группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Обвиняемыми по делу проходят четыре человека.

Как считает следствие, обвиняемая ошибочно решила, что ее сын страдает наркотической зависимостью, и решила насильно отвезти его в реабилитационный центр в Подмосковье. Утром 12 августа трое «волонтеров» принудительно вывели его из дома, затолкали в автомобиль и увезли.

Девушка потерпевшего, которая была рядом в момент похищения, вызвала полицию. Уже через несколько часов машину с похитителями и молодым человеком остановили в Московской области.

Уголовное дело рассмотрит Невский районный суд.

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