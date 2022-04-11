Пятеро мигрантов задержаны за разбойное нападение на соотечественников на проспекте Энгельса

Пятеро мигрантов задержаны за разбойное нападение на соотечественников на проспекте Энгельса
Инцидент произошел на проспекте Энгельса. Фото: google.maps

В Петербурге полиция разбирается в обстоятельствах разбойного нападения, за которое задержаны пять человек.

Как стало известно Gazeta.SPb, все произошло накануне около 5 утра у дома №134 по проспекту Энгельса. На двух 27-летних граждан Узбекистана напали неизвестные. Со слов пострадавших, злоумышленников было семеро. Под угрозой ножа они отобрали их смартфоны, а после посадили в автомобиль и довезли до банкомата, где заставили снять с банковских карт 60 тысяч рублей.

Одного из пострадавших после нападения госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, травмой живота и ссадинами.

Пятерых подозреваемых задержали вечером на Лиговском проспекте. В отдел доставили трех граждан Узбекистана и двух граждан Киргизии в возрасте от 21 до 30 лет.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что скорая осматривает пятерых после квартирного пожара на Загребском бульваре.

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