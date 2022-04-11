Скорая осматривает пятерых после квартирного пожара на Загребском бульваре

В понедельник утром во Фрунзенском районе Петербурга сгорела двухкомнатная квартира. Медицинская помощь потребовалась пятерым.

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по городу, пожар начался около 7 утра в двухкомнатной квартире на Загребском бульваре, дом 5, корпус 3. Площадь пожара в квартире составила 29 квадратных метров при общей площади в 50 квадратных метров.

На месте происшествия работают 15 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Пожар локализовали к 8 утра.

При пожаре пострадали пять человек, они осматриваются бригадой скорой. Их состояние уточняется.

Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что при взрыве бытового газа в подмосковном Ступино погибли два человека. Из дома эвакуированы 60 жильцов, в том числе 10 детей.