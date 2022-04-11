При взрыве бытового газа в подмосковном Ступино погибли два человека

Для ликвидации последствий взрыва привлечено 119 человек и 28 единиц техники. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Для ликвидации последствий взрыва привлечено 119 человек и 28 единиц техники. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В городе Ступино Московской области в понедельник утром произошел взрыв бытового газа. В результате погибли два человека.

Как сообщили в МЧС России, ЧП произошло в 5:54 утра в доме №4 по Центральному переулку в Ступино. Из-за взрыва газа в жилом доме обрушились внешние панели на четвертом и пятом этажах. На четвертом этаже также разрушены внутренние перегородки двух квартир, на втором и третьем этажах выбиты окна.

Из дома эвакуированы 60 жильцов, в том числе 10 детей. По последним данным, при взрыве газа в жилом доме пострадали семь человек, двое из которых погибли.

По данным ТАСС, один из погибших — 12-летний ребенок. Среди пострадавших также есть несовершеннолетний.

Предварительной причиной взрыва называют утечку газа вследствие неисправности газового оборудования.

Для ликвидации последствий взрыва привлечено 119 человек и 28 единиц техники.

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