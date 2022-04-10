В руках у петербургского школьника взорвалась граната

Гранату мальчик заказал в интернете. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Гранату мальчик заказал в интернете. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге 16-летний подросток пострадал при взрыве страйкбольной гранаты. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, граната сработала в руках у учащегося колледжа в квартире дома в Невском районе, когда он выдернул чеку.

Пострадавшего госпитализировали в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. Как сообщила его мать, гранату ее старший сын заказал в интернете около двух месяцев назад. Полицейские устанавливают детали инцидента.

Напомним, в пятницу, 8 апреля, в Шлиссельбурге взрывотехники ОМОН обезвредили гранаты времен Великой Отечественной войны. Десять немецких ручных наступательных гранат «М-24», так называемых «колотушек», были найдены рядом с очистными сооружениями на улице Чекалова.