Обгоревший при пожаре на улице Турку мужчина скончался в больнице

Обгоревший при пожаре на улице Турку мужчина скончался в больнице
Пожар произошел в квартире на Турку. Фото: google.maps

Мужчина, госпитализированный с ожогами после квартирного пожара во Фрунзенском районе Петербурга, не выжил.

Как стало известно Gazeta.SPb, пожар произошел накануне днем в доме №29/1 по улице Турку. После пожара из квартиры госпитализировали двоих пострадавших — женщину на вид 50 лет и мужчину, которому около 55 лет. Оба доставлены в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Женщина получила острое отравление продуктами горения. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Мужчине диагностировали ожоги 48% тела: головы, спины, рук и ног, а также ингаляционную травму и отравление продуктами горения. Через полчаса после госпитализации он скончался.

Квартирный пожар на улице Турку начался около 13 часов. В двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади в 3 кв. метра. Возгорание локализовали за 40 минут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что скорая осматривает пятерых после квартирного пожара на Загребском бульваре.

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