В Петербурге полномасштабная навигация начнется после 15 апреля

Пока реки и каналы открыты только для судов специального назначения. Фото: Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте

Пока реки и каналы открыты только для судов специального назначения. Фото: Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте

Полномасштабная навигация по рекам и каналам Северной столицы стартует не раньше пятницы, 15 апреля.

В ночь на 10 апреля в Петербурге начался сезон разводки мостов. Но пока реки и каналы открыты только для судов специального назначения. Остальные суда смогут выйти на водные пути города только после старта полномасштабной навигации.

«Ориентировочный срок открытия — с 15 по 20 апреля в зависимости от согласования даты ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу», — сообщили в пресс-службе Смольного.

За каждый навигационный сезон по Неве проходят около трех тысяч судов. В администрации подчеркнули, что, открывая навигацию, город должен быть полностью уверен, что все необходимые условия соблюдены.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 10 апреля в Петербурге начинается ежегодный сезон навигации. Перед открытием сезона в городе с 10 марта проходила техническая разводка мостов.