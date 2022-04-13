Нетрезвый петербуржец угнал «КАМАЗ» за 8 млн рублей

Нетрезвый петербуржец угнал «КАМАЗ» за 8 млн рублей
Похититель "КАМАЗа" недолго на нем катался. Фото: pixabay

Нетрезвый 47-летний петербуржец всего 15 минут был счастливым обладателем угнанного им «КАМАЗа-581429» стоимостью 8 млн рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 12 апреля в восемь вечера гендиректор одного из предприятий обратился в полицию с жалобой на то, что у дома 2 по Коннолахтинскому проспекту неизвестный похитил принадлежащий лизинговой компании «КАМАЗ».

Через 15 минут полцейские нашли угнанный автомобиль у автозаправки на Лахтинском проспекте. Там же был задержан нетрезвый неработающий мужчина, его доставили в отдел полиции и составили в отношении него административный протокол.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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