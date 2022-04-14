Россиянам заблокировали шрифты Times New Roman и Arial

Россиянам заблокировали шрифты Times New Roman и Arial
Россиянам заблокировали популярный шрифт. Фото: Pixabay

Американская компания Monotype, владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, закрыла россиянам доступ к своей библиотеке на сайте. Как сообщают «Ведомости», сам сайт Monotype в России доступен, но на странице каталога со шрифтами появляется сообщение о запрете доступа. Это говорит о том, что, скорее всего, на сайте установлены ограничения, которые исчезают при использовании VPN-сервиса.

Шрифты Monotype сейчас доступны россиянам в пакете Microsoft Office. Правда, компания в начале марта объявила о приостановке продаж в России.

Купить пакет Microsoft Office можно, но речь идет о ввезенных в Россию до начала марта остатках.

Шрифты нужны компаниям, работающим с текстами — книгоиздателям, разработчикам сайтов, крупным корпорациям. Однако рынок лицензий на использование шрифтов во многом близок к даркнету, считает управляющий партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев. Это связано с тем, что шрифты бывают платными и бесплатными, они могут распространяться на платформах их разработчиков, а могут на ресурсах крупных агрегаторов, таких как MyFonts.

Times New Roman, по его словам, банальный шрифт, который стараются не использовать в дизайнерском сообществе.

«На Monotype свет клином не сошелся. Аналогичные шрифты предлагает множество других платформ. Из российских, например, «Паратайп», – говорит Андреев.

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