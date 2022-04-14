В Петербурге возбудили первое уголовное дело за торговлю «веселящим» газом

Первое уголовное дело по ст. 238 УК РФ за торговлю «веселящим газом» возбуждено в Петербурге. В рамках дела предъявлено обвинение задержанному 37-летнему уроженцу Молдавии.

По данным оперативников, мужчина входил в группу торговцев закисью азота. Это одурманивающий газ, запрещенный в России к свободной продаже.

С апреля 2021 года поставки такого газа были налажены в семь ночных клубов на улицах Думская и Ломоносова в центре Петербурга. Сейчас изучается масштаб нелегального бизнеса, источники приобретения вещества, ведется расследование по другим участникам противоправной деятельности.

Уже выяснено, что за это время в ночные заведения было поставлено десятки газовых баллонов, получен доход на сотни тысяч рублей. По данным полиции, «веселящий» газ приобретался в других регионах страны.