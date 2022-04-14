Мировой энергетический конгресс в Петербурге отменен

В Петербурге отменили Мировой энергетический конгресс, который должен был пройти в октябре 2022 года. Как передает ТАСС, эту информацию подтвердили в Мировом энергетическом совете.
Причину отмены мероприятия в организации не назвали. Сайт мероприятия уже не доступен.
25-й Мировой энергетический конгресс должен был состояться 24-27 октября в Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Организатором выступил Фонд Росконгресс.
Напомним, ранее стало известно, что Китай поставил на паузу сотрудничество с Российской академией наук. Ранее обсуждавшиеся проекты заморожены. Об этом в четверг на конференции «Цифровые международные отношения — 2022» в МГИМО заявил президент РАН Александр Сергеев.
По его словам, несмотря на прекрасно построенное сотрудничество, в течение последнего месяца РАН не может «выйти на серьезные обсуждения».