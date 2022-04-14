OZON запустил сервис бронирования отелей в формате агрегатора

Ozon запустил сервис бронирования отелей. Агрегатор позволяет выбрать отели из 70 тыс. предложений в России и за рубежом. Предложения Ozon агрегируются с сайтов онлайн-бронирования.

Как передает ТАСС, планируется, что в дальнейшем появится специальный маркетплейс. Там будет доступ в личный кабинет для отелей, которые смогут выставлять свои предложения. Таким образом, у участников рынка появится возможность выйти на новую для них аудиторию, считает гендиректор Ozon Travel Михаил Осин.

Маркетплейс будет актуален для отелей и в мегаполисах, и в небольших городах, повысится их узнаваемость.

Бронирование отелей можно будет оплатить российской банковской картой из любой точки мира.

Напомним, накануне стало известно, что испанская сеть отелей RIU не будет пускать туристов из России. Это касается только новых бронирований. Международная сеть уже закрыла доступ к своему сайту из России. Забронировать тур не могут как туроператоры, так и самостоятельные туристы. Отели RIU лидировали в предпочтениях российских туристов в Мексике, Доминикане, на Мальдивах, Шри-Ланке.