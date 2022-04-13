Испанская сеть отелей RIU не будет пускать российских туристов

Испанская сеть отелей RIU не будет пускать российских туристов
Барселона. Фото: Pixabay

Испанская сеть отелей RIU временно не будет принимать туристов из России. Соответствующие письма о том, что бронирования приниматься не будут, получили туркомпании. Это касается только новых бронирований, говорится в сообщении АТОР. Международная сеть уже закрыла доступ к своему сайту из России. Забронировать тур не могут как туроператоры, так и самостоятельные туристы.

Отметим, отели RIU лидировали в предпочтениях российских туристов в Мексике, Доминикане, на Мальдивах, Шри-Ланке.

В ответ туроператоры написали руководству RIU Hotels & Resorts коллективное письмо, в котором говорится, что принятое решение в современном мире неприемлемо и нарушает принципы равноправия и уважения человеческого достоинства по национальному признаку.

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