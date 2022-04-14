Мужчина в Ленобласти спустил штаны перед трехлетним ребенком в «Пятерочке»

В Ленобласти мужчина, задержанный за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, изобличен еще в одном эпизоде. Как стало известно Gazeta.SPb, в декабре прошлого года он снял штаны прямо перед малолетним ребенком 2018 года рождения.

По данному факту гатчинский следственный отдел СУ СК РФ по Ленобласти возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Подозреваемому мера пресечения — содержание под стражей — не изменялась.

Напомним, петербургская пенсионерка дала обмануть себя мошеннику и добровольно отдала ему более 5 млн рублей. Мужчина позвонил ей в начале января и сообщил, что ее квартиру якобы хотят выставить под залог. Он убедил пожилую женщину, что для решения вопроса необходимо передать курьеру 5 053 000 рублей.