Пенсионерка отдала мошеннику 5 млн, чтобы ее квартиру якобы не «выставили под залог»

Пенсионерка отдала мошеннику 5 млн, чтобы ее квартиру якобы не &#171;выставили под залог&#187;
Мошенник обманом выманил у пожилой женщины несколько миллионов. Фото: unsplash

Более 5 млн рублей отдала пенсионерка мошеннику, который представился сотрудником Центробанка. Как стало известно Gazeta.SPb, мужчина позвонил ей в начале января и сообщил, что ее квартиру якобы хотят выставить под залог. Он убедил пожилую женщину, что для решения вопроса необходимо передать курьеру 5 053 000 рублей.

С января по 12 апреля женщина встречалась с различными курьерами и отдала им в итоге эту сумму.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Напомним, Gazeta.SPb писала, что в Петербурге 85-летняя пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что ее обманом лишили жилья.

По словам пенсионерки, глава ЖСК якобы убедила ее подписать некие бумаги. Впоследствии оказалось, что это был договор купли-продажи квартиры пенсионерки в доме на Светлановском проспекте. При этом деньги за жилье, более 4 млн рублей, пенсионерка не получила. С содержанием документов она ознакомиться тоже не могла из-за плохого зрения.

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