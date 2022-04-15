Безработного петербуржца задержали за обман пенсионерки на 1,5 млн рублей

Полиция Петербурга оперативно задержала мошенника, который похитил у 85-летней женщины 1,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба городского главка МВД, потерпевшая обратилась в полицию вечером 13 апреля. Она рассказала полицейским, что утром ей звонили неизвестные, которые представлялись правоохранителями. Они заверили пенсионерку, что ее дочь якобы устроила ДТП с пострадавшим, и нужны деньги, чтобы полиция не возбудила уголовное дело.

Женщина согласилась, и вскоре к ней домой на Меньшиковском проспекте приехал курьер. Она передала мужчине 1,5 миллиона рублей, после чего он скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемого мошенника поймали уже через сутки, 14 апреля, на улице Валерия Гаврилина. Подозреваемый — 25-летний неработающий мужчина — задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерка отдала мошеннику 5 млн, чтобы ее квартиру якобы не «выставили под залог».