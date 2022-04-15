Самым богатым чиновником правительства РФ стал Мантуров с доходом в 704 млн

Глава Минпромторга Денис Мантуров за прошлый год заработал более 704 миллионов рублей и стал самым богатым чиновником в правительстве страны.

Согласно опубликованной Кремлем декларации о доходах и имуществе, министр в 2021 году заработал 704,664 миллиона рублей.

Годом ранее глава ведомства также стал самым богатым членом кабмина. Тогда его доход превышал 740 миллионов рублей. Таким образом, доход Мантурова за год сократился на 4,8% или почти 36 миллионов рублей.

Это на 4,8% меньше, чем годом ранее — в 2020 году его доход превысил 740 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин заработал 10,2 млн рублей за прошлый год. В собственности Путина квартира площадью 77 кв. метров и гараж площадью 18 кв. метров, в пользовании — квартира площадью 153 кв. метров и гаражное место 18 кв. метров. Речь идет о недвижимости в России.